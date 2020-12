Seif BEN HASSINE

Je suis un jeune docteur diplômé de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier. Je suis spécialiste en électromagnétisme et systèmes hyperfréquences. Durant ma thèse, j'ai développé des compétences dans des domaines d'expertise variés comme la programmation, la simulation, la modélisation, la théorie de la propagation, les validations expérimentales, la conception d'architecture de récepteur et l'analyse statistique. Je souhaite travailler dans le domaine des radiofréquences/hyperfréquences, électromagnétisme et traitement du signal.



Je suis bénéficiaire de Crédit Impôt Recherche (CIR) : ce dispositif permet de financer intégralement le salaire chargé du jeune docteur pendant ses 2 premières années au sein de la société.