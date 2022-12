Seif El Islam LEBOUACHERA

Islam Lebouachera, Ingénieur puis Docteur en Génie des Procédés Industriels et Physico Chimie des Matériaux. Jinterviens en tant que Consultant | Ingénieur Procédés chez NEO2 Partners. Jeune dynamique, polyvalent avec un bon relationnel pour s'intégrer et échanger dune manière constructive, travailleur acharné, observateur méticuleux qui ne satisfait pas des méthodes de routine. Possibilité de travailler dans une équipe multidisciplinaire. Je ne renonce pas devant les difficultés et je sais comment dynamiser une équipe pour la conduire au succès.