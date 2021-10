Responsable des affaires depuis plusieurs années dans les domaines de la maintenance en Génie Climatique, CVC Multitechnique/Multiservices et Facilities Management



Actuellement en recherche active, j'ai effectuée une formation en DUEJ à l'Université de droit de Rouen (Diplôme Universitaire d'expert en justice)



Mon analyse professionnelle:

- Une base technique BE chez SPIE,

- Une expérience management et autonomie chez COFATHEC,

- Une gestion des affaires chez FORCLIM groupe EIFFAGE

- Gestion de la maintenance CVC chez SOVISAV filiale du groupe SOVIMEF.

- Un plus avec une formation d'expert de justice

Ma Formation:

(1988-1994) - Théorique en bureau d'études

(1991-2007) - Pratique sur sites en régie ou posté chez les Clients

(1988-aujourd'hui) - Financière depuis les débuts de ma carrière

(1994 à aujourd'hui) - Management, gestion technique et financière des équipes intervenantes ainsi que des sous traitants et partenaires. Gestion commerciale des contrats.

(2000-aujourd'hui) - La gestion, les prospections et actions commerciales - Les notions juridiques nécessaires au bons déroulements des affaires et à la gestion des dossiers du service SAV et maintenance. La gestion du service SAV Maintenance, gestion des ressources humaines, des dossiers Dommages Ouvrages,...



Mon Parcours:

1989 à 2000

* Technicien d'études de prix et Chef de sites en maintenance au service électrique chez SPIE TRINDEL

2000 à 2007

* Cadre autonome en maintenance Facilities Management chez COFATHEC

2007 à 2010

* Responsable d'affaires en maintenance CVC pour FORCLIM (Eiffage Energies)

2010 à 06/2018

* En charge du service maintenance CVC et Froid Industriel SOVISAV Groupe SOVIMEF

* Formation Universitaire d'expert de justice



Quelques références:

- la chimie et pétrochimie en missions bureau d'études avec gestion d'arrêts techniques

la papeterie, l'Automobile en missions bureau d'études et gestion de projets:

*Lubrizol Rouen 76 *Shell Pt Couronne 76 *AZF Gd Quevilly 76 *ICI Francolor Tok