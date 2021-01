Selima MOKRANI

Ingénieure diplômée en Biologie Industrielle, disposant également d’une solide formation en qualité, sécurité et environnement acquise lors d’un mastère en maîtrise des risques industriels effectuée à l’école des Mines. Spécialisé dans la gestion des problématiques en assurance Qualité, au sein de milieux industriels complexes dans le secteur de la santé, les différentes expériences professionnelles acquises ont permis d’appréhender à la fois les enjeux opérationnels et managériaux que peuvent rencontrer les équipes sur le terrain. L’expertise développée au cours de ces dernières années, a permis d’apporter une maitrise sur des projets en assurance qualité système conformément aux normes et à la règlementation en vigueur.

Mes compétences clés développées sont essentiellement en gestion de projets industriels, en gestion des risques, en management d'équipes, en techniques de formation, d’audits….

Au-delà de ces compétences techniques, s’y ajoute un fonctionnement basé sur :

• Une attention constante aux détails opérationnels,

• Un degré élevé d’adaptabilité et de réactivité