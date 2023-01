Selma MEDAGHRI-ALAOUI

De formation juridique supérieure acquise en France et au Luxembourg, j'exerce depuis 2009, mes compétences en tant que juriste indépendant.



Précédemment, j'ai travaillé comme conseiller juridique et juriste conseil d'entreprise pendant quatorze ans dans différents secteurs d'activité : pétrolier,industriel,agro-distribution,secteur hospitalier et domiciliation de sociétés au Luxembourg.



Je dispose d'une double compétence droit privé (droit des sociétés, droit commercial, droit de la distribution, droit immobilier et foncier, propriété intellectuelle) /droit public ( mise en place, passation et suivi de marchés publics, droit hospitalier).



Parallèlement, étant donné mon goût pour la recherche documentaire et la rédaction, je suis publiée dans le bulletin d’information de l’Entente des Hôpitaux luxembourgeois, association luxembourgeoise fédérant les établissements hospitaliers du Grand-Duché du Luxembourg.