Sendra HARIMBOLASOA

Bonjour,

Je suis une dessinateur free- lance (peut travailler à distance), avec + 15 ans d' expérience en dessin de bâtiment et génie civil

Je vous propose mon service pour :

- des dessins d' architecture (2D et/ ou 3d)

- des plan d 'exécution (coffrage et ferraillage), pour tout type de bâtiment et d 'ouvrage (pont BA et mixte)

-Plan de charpente métallique et bois

- tout type de dessin sur autocad (2d)

-Aménagement intérieure en 3D





Mes compétences :

Plan d' exécution (coffrage et ferraillage)

Plan d' architecture 2d et 3d

Charpente bois

Charpente métallique

Réalisation de devis

Plan de pont en BA et mixte