J'ai une expérience significative dans le management des unités commerciales dans le négoce de Batiment et la GSB , plus particulièrement dans les secteurs menuiserie , carrelage et gros oeuvre



Mes compétences :

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Veille concurrentielle

Animation commerciale

Gestion des stocks

Référencement

Recrutement

Gestion des compétences

Management

Réalisation de devis