Serge BILLON

Sur internet depuis 1999, j'ai profité de mes deux congés parentaux pour améliorer mes compétences en création de sites internet, et j'ai franchi le cap en 2009 pour quitter la fonction publique territoriale et créer mon entreprise web54.

Entrepreneur émérite et volontaire, je suis désormais devenu spécialiste Joomla et propose de la création de site, de la traduction, de la formation, de la migration.

Je traduis les livres électroniques sur Joomla de hagen Graf, ainsi que le composant dt register.

Entrepreneur indépendant, je travaille en étroite collaboration avec les meilleurs du secteur, et nous sommes en train de monter une GIE pour mutualiser nos projets.





Mes compétences :

Joomla 2.5

Joomla!

HTML

CSS

migration joomla!

Création de sites internet

CMS

Joomla

Gimp

Scribus

Webmaster