Serge BLAIN

Parcours scolaire de niveau bac F1(construction mécanique), suivie d'un stage de mécanicien motos.



J'ai travaillé pour la société ELRI sur LYON de juin 82 à mars 87 comme mécanicien.

De mars 87 à 93 responsable d'atelier chez JLD MOTOS sur VIENNE, et de 93 à ce jour magasinier/vendeur dans la même société .

Mon travail consistait à la vente comptoir de pièces détachées motos aux particuliers et aux professionnels, la gestion des stocks de l'approvisionnement et de la négociation avec le fournisseur ainsi que la maintenance du logiciel.



Après deux opérations du dos, me voilà contraint de me diriger vers une reconversion.



2015: reconversion accepté par la MDPH



2015 - 2016 | BAC EDPI - Mention Très bien - Etude et Définition de Produit Industriel-lycée GUYNEMER



2016 - 2017 | TSCISM - Technicien Supérieur Concepteur Industriel de Système Mécanique-lycée GUYNEMER



Mes compétences :

Solidworks

Autodesk Inventor

Autocad

Adobe Photoshop