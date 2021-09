Aynous SAID

Actuellement en recherche d'emploi pour un poste de conducteur d'engins sur pelle rail route ,j'ai eu pour tâche de

conduire une pelle rail-route pour réaliser depuis la voie ferrée des opérations de levage de charges importantes et des travaux de terrassement. Aide de l'équipe au sol. Travaux de nuit 22h-6h. Caces R372m n°2 en cours de validité

Mes diverses expériences dans le BTP m’ont offert l’opportunité d’échanger et de rencontrer des professionnels passionnés qui ont suscité en moi l’envie de m’investir dans ce secteur en pleine mutation. Dans ce métier je peux transférer des compétences acquises dans le bâtiment telles que la reproduction sur dessin de projet, la connaissance des normes et leur application, mon sens de la relation avec l’équipe, le respect du travail en appliquant les process de sécurité. Je possède aussi des qualités comme la logique, le bon sens, la curiosité d’esprit et le goût pour le graphisme.

Ma hiérarchie a su me motiver et me faire confiance afin de mener à bien mes missions avec une satisfaction professionnelle et personnelle.



Motivé, sérieux, disponible, je souhaite intégrer une société et j'accepte également les propositions des entreprises implantées à l’étranger .



Je reste à vôtre disposition pour plus de renseignements ou pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

PowerPoint

DÉMONSTRATEUR Mecalac

Microsoft Word

Microsoft Excel

Excavations

Encadrement

AutoCAD

implantation

Terrassement routier

PRIMUS

EDIFICIUS

Autodesk Revit

Sieges

Microsoft Project

Matériels utilisés Pelle rail-route, Mecalac 12, P