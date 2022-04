Jehning LEIF

Electromécanicien de Formation, je supervise très bien les travaux d'Entretien, de réparations diverses, de montage et le Midlife d'Engins de Mines (CAT 777G, 992K, D9R, 16M, 988H, 966H, 966F, TH414, 336D, 365D); je reconditionne les organes hydrauliques et de transmission des machines (Vérins de levage, de suspension, de direction, différentiel de tombereaux rigides, distributeur électro-hydraulique, pompes et moteur hydrauliques), je maîtrise l'utilisation des Logiciels CAT Electronic Technician, SIS (Service Information System), VIMS (Vital Information Management System), du Logiciel GMAO INFOR EAM pour la gestion de maintenance assistée par ordinateur, je suis capable de travailler sous-pression et sur chantier minier en dépannage.



Mes compétences :

Électromécanique

Conception mécanique

Hydraulique

Mécanique des fluides

Electronique

Mécanique générale

Génie électrique