Serge COUDÉ

Bonjour,



Un de mes anciens collègues m'a surnommé le Couteau Suisse de l'Informatique. Effectivement, mon parcours est plutôt atypique. Tour à tour Technicien, Directeur, Ingénieur, Développeur, Responsable, Chef de projet et Formateur : "mon avenir à moi est déjà tout tracé" des Inconnus est à l'opposé de que je souhaite faire dans la vie. Néanmoins mon parcours a un fil conducteur qui m'anime à chaque instant : rendre service aux autres.

Mon domaine étant l'informatique, cela se traduit par la réalisation d'outils, d'architectures, de logiciels, l'assistance ou la formation à destination d'autrui. Le métier qui m'anime le plus est la Direction Informatique, où je peux mener des projets avec (ou sans) une équipe à mes côtés pour fournir des solutions simples, efficaces et pérennes à une entreprise. Je maîtrise l'ensemble des métiers de l'informatique présents dans une PME, allant du passage de câble dans les cloisons jusqu'à l'élaboration de Schémas Directeurs en passant par la gestion de parcs matériels et logiciels.

J'aime également accompagner les personnes dans leurs démarches de découverte, de réalisation de projets, car je suis polyvalent et possède une vision globale de l'utilisation de l'outil informatique.



Enfin, même si l'argent gouverne actuellement notre monde, je prône pour un partage des informations, des solutions, et, avec ma femme (enseignante en maternelle), je développe une suite libre et gratuite de logiciels pédagogiques pour l'école primaire et le début du collège pour les Tableaux Numériques Interactifs (TBI / TNI). La réalisation d'outils numériques pédagogiques est l'axe que je privilégie depuis plusieurs années à titre personnel : c'est à mon sens un domaine noble auquel il faut participer et apporter ses compétences.



