Serge GABET

Fort d’une expérience de plus de 15 ans, je me définirais avant tout comme un financier orienté « business ».



Au cours de mon parcours, dont une part importante en environnement international, j’ai acquis la maîtrise des différents aspects de la fonction financière (production des comptes sociaux, consolidation, fiscalité, juridique, administration du personnel et supervision de la paye, services généraux, relations avec les organismes extérieurs) ainsi qu’une capacité certaine à conduire le changement (mise en place d’ERP, restructuration d’équipe).



Egalement professionnel du contrôle de gestion, mon approche de la fonction se veut opérationnelle, concevant mon rôle comme celui d’un « copilote » auprès des responsables d’activité, capable d’être une véritable force de proposition et d’aide à la décision.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Conduite du changement

Management d'équipes

Budget et Business planning

directeur financier