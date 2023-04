Optimisez votre communication avec des photos professionnelles !



Un portrait naturel, vivant et expressif ... un reportage photo original ... une animation photo lors de votre évènement professionnel ... autant d'occasions pour mettre en valeur vos dirigeants, vos équipes et votre société !

Le spécialiste de la photo pour entreprises :

- portraits professionnels pour dirigeants et collaborateurs

- photos institutionnelles

- reportages photos corporate (conférences des Echos, conférences organisées au Collège des Bernardins, TEDx, 101 Projets, etc) avec des intervenants de haut niveau : Attali, Combes, Babinet, Montebourg, Niel, Simoncini, Granjon, de Romanet, Sénard, ...

- reportages vidéos en partenariat avec des vidéastes professionnels et reconnus

- animations photos lors d'évènements professionnels ou privés (studio photo, polaroids vintages ou modernes, photocall, photobooth, ...), avec possibilité d'impression des photos sur place.

- photographies de produits (packshots) pour la vente en ligne ou un catalogue papier : articles textiles, cosmétiques, industriels, objets de décoration d'intérieur, ...

- photos d'espaces intérieurs

- vente et exposition de photographies d'art



Avec Serge Loyauté-Peduzzi, osez la photo professionnelle !



