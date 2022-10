Serge MANIEY

Mon émerveillement permanent de la vie et des gens, m'a amené sur un chemin, que plus jeune, je n'aurai jamais imaginé. J'ai toujours été un passionné en toutes choses, de même qu'un infatigable chercheur. Je veux tout comprendre. Je m'aperçois aujourd'hui que la chose primordiale dans sa vie est de devenir celui que l'on a toujours été et que l'on sera toujours : soi même. Le chemin est long, ardu, mais passionnant. Etre praticien ETIMI, la pratique de l'aïkido et de la musique sont mes trois fondamentaux pour me réaliser dans un partage avec les autres, car sans eux je ne me révèlerai pas chaque jour. Grâce à ces instants merveilleux, ma vie ressemble de plus en plus à un Art. Je mesure à chaque instant la chance incroyable que j'ai. Merci la Vie.



Mes compétences :

Méthode Poyet / Méthode AMIS

Praticien ETIMI