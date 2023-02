Ing. Système Windows 55 ans, IT depuis 1988 (Mainframe IBM, AS/400, Windows toutes versions), très orienté service client, chercherait poste fixe vers Dax - Mont-de-Marsan. CV + prétentions sur demande. Anglais courant, allemand, non fumeur. En poste actuellement.



Mise en place infrastructure vMWare (2 datacenters, 2 SAN, 3 hosts ESXi), déploiement de serveurs, gestion infrastructure : Active Directory, DNS, DHCP, GPO, réplications DFS pour backups centralisés (savings sur matériel et licences logiciels pour 10 serveurs régionaux et 3 serveurs de filiales aujourd'hui ) et Continuité d'Activité, BackupExec 2012, supervision, support niveau 2. Etude et mise en place d'un plan de continuité/reprise d'activité IT.



Etude de la relocalisation d'une de nos deux salles serveurs vers une seule, puis mise au point du cahier des charges pour la future salle dans un nouveau bâtiment. Etude terminée, bâtiment en construction.



Mise en place de gestion des serveurs de fichiers : épuration, archivage des fichiers obsolètes, quotas et file screening. Réinstallation de tous les serveurs en Windows 2008 R2.

Actuellement mise en place d'une stratégie de migration vers Windows 2016 Server.



Pour moi, une civilisation se construit en partageant la connaissance, pas en la monopolisant. Je préfère me valoriser sur un projet mené en commun plutôt qu'en essayant d'avancer seul au détriment des autres. "Seul on va plus vite, mais en équipe on va plus loin".





serge.rollin -at- noos.fr



