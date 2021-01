Serge VIGLIANO

MES OBJECTIFS :

• Faire un bilan de la situation initiale.

• Une synthèse de la situation future désirée en accord avec la direction.

• Un plan d’évolution et de communication pour assurer une bonne transition.

Les plans d’actions seront visibles et suivis par l’ensemble des services.

Mettre l’humain au centre des processus d’amélioration.





Mes compétences :

Management d'équipes pluridisciplinaires (fabricat

Formation professionnelle

Gestion de projet

Management opérationnel

Thermoformage

Lean management

Conduite de réunion

Six Sigma Green Belt

Maintenance Aeronautique

Microsoft Office

Hydraulique industrielle

VSM; SMED; 5S; Standard Work; Juste à temps ; TPM;

Anglais : 550 au TOEIC en 2011