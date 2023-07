Je me nomme Serigne Alhousseyni Gueye : Assistant de gestion polyvalent PME/PMI , En comptabilité, marketing, ressources humaines ; Et même temps étudiant en science juridique et politique , a l'université virtuelle du senegal.



Mes compétences :

Management qualité et normalisation

Ressources humaines

Comptabilité

Fiscalité

Marketing

Bureautique

Informatique