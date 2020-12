Servane BEAULIEU

Forte d'une expérience de 10 ans au sein de secteurs d'activité variés comme les médias, la banque ou encore l'industrie automobile, je présente aujourd'hui un profil polyvalent dans les domaines du marketing et de la communication digitale. Créative, rigoureuse et passionnée, j'aime exprimer ma personnalité et me mobiliser autour de nouveaux projets et défis à réaliser en équipe.



Quelles sont mes compétences ?



- La gestion de projets digitaux

- Le marketing relationnel CRM/PRM

- La communication et l'innovation digitale

- Le cross-media

- Le développement commercial

- Les partenariats

- Le community managment

- Le management d'équipe





TAGS :

Stratégie de marque, campagne cross-media, use case DMP, scénarisation, CRO, brand content, social media, partenariats, marketing relationnel, stratégie CRM, acquisition et enrichissement DATA, outils daide à la vente / Gestion, conception et réalisation de projets digitaux / Benchmark / PAO / Qualités rédactionnelles, sens de lorganisation, écoute active et polyvalence / Force de proposition, esprit danalyse et réactivité / Management