SEV EDENE : Cest le jardin musical de tous les possibles



De son nom qui résonne la beauté, le rêve, Sev Edene cest le paradis de LA musique sans limite



Laissez vous aller dans le jardin musical de toutes les possibilités en mélanges de styles et dharmonies, dans une Pop complètement ouverte qui ose porter létiquette des années 80 dans le monde musical de demain ;

Cest laudace de revenir aux sources quand la musique était encore organique, mais avec un subtil partage entre les machines et lhumain sur une « poésie des mots » avec des harmonies complexes ;

Sev Edene, cest lartiste qui fédèrent les nostalgiques de la musique pop 80 avec ceux des amoureux des années 2000 plus urbaines et technologiques.De sa voix claire et émotionnelle, Elle ose des mélodies novatrices sur un phrasé unique et dévoile une personnalité scénique intrigante qui suscite la curiosité



Mais au fait, quelle est celle qui se cache derrière SEV EDENE ?



Une femme qui compose dans son studio avec des boucles, un synthétiseur, un piano, une trompette, un saxophone une multi-instrumentiste sensible et créative au service de compositions toujours optimistes même dans les sujets les plus délicats

Une femme passionnée dans ce qu'elle entreprend qui aime se cultiver et s'enrichir de nouvelles expériences musicales.



Entre les boucles et les tournes de clavier, elle surfe sur la vague de labsolue mélodie dans laquelle on la reconnaît unique ! A travers ses créations, elle nous fait réfléchir sur des thèmes rarement abordés et unis vers celle qui panse les âmes : La musique.



Sev Edene , cest une nouvelle Pop Française à découvrir absolument !