Séverine AUBLÉ

Actuellement Chargée de communication Print et Web et Webdesigner



Je suis passionnée par le digital et le design Web depuis toujours.



Mes 8 années en alternance dans différents secteurs d'activité m'ont permis d'acquérir des compétences

transverses et solides.



Remote friendly



Au plaisir



Book Behance : https://www.behance.net/guiborasev3d78



#ESN #UI #UX #xd #figma #sketch #uxpin #methodeagile #jira #Webdesigner #GraphisteWeb #communicationdigitale #Web #SEO #communitymanager #8ansdalternance #graphisteprintetweb