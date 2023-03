Je suis jeune, dynamique, j'apprends vite.

Je suis toujours motivée et j'ai un excellent sens du relationnel de part mes différentes activités.



Mes compétences :

Dynamique.ayant le sens d'analyse et d'écoute

Apprentissage rapide

Dynamique et très attachée aux résultats

Relationnel clients

Capacité d'écoute Aisance relationnelle

Capacité de relever les défis

Souriant agréable et adaptable

Informatique

formation IOBSP

Regroupement de prêt

Analyse