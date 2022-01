Séverine GAUTIER

Je suis recruteuse et chasseuse de talents, passionnée par le métier depuis 13 ans !

Après une formation Universitaire en Psychologie, j’ai travaillé essentiellement au sein de cabinets de recrutement Parisiens auprès d’importantes Directions des Ressources Humaines sur leurs besoins en recrutement.

Revenue à mes racines Normandes en 2017, j’ai choisi de collaborer exclusivement avec les cabinets d’Expertise Comptable, d’Audit et Juridique de la région.

Je suis aujourd’hui recruteuse indépendante, à la tête de WL Consulting.



http://www.wl-consulting.fr/



Me contacter :

severine.gautier@wl-consulting.fr

06.25.30.74.76



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Sourcing

Recrutement