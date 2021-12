Severine HOUDELET

Bonjour, je m'appelle Séverine HOUDELET et je suis actuellement secrétaire de Mairie à Marcy-sous-Marle pour une durée hebdomadaire de 10 heures. Titulaire d'un BTS Assistante de Gestion de PME PMI, je pense avoir les compétences nécessaires pour occuper un poste d'Agent Administratif durant les vacances d'été. Cet emploi me permettrait d'acquérir une nouvelle expérience professionnelle et de compléter mes 10 heures hebdomadaires réalisées actuellement. Dans l'attente d'un prochain contact, veuillez recevoir, l’expression de ma considération parfaite.



Mes compétences :

Informatique

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Cashiering

Invoicing > Issuing Invoices

Microsoft Excel

Microsoft Word