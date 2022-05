Seydi Ababacar Sy GAYE

M Gaye est ingénieur agronome , avec une solide expérience en horticulture et en technologie des semences.

M Gaye dispose de plusieurs certificats:

-Certification internationale en land tenure et rural development ,

-Certification en management,

-Certification en supply chain management ,

M Gaye est très actif dans la formation des producteurs et l'assistance technique.

M Gaye a une connaissance approfondie des bonnes pratiques agricoles et des bons équipements,du financement des chaînes de valeurs agricoles et de l'actualité du secteur .