Seydi HA?DARA

Pour commencer je nome Seydi HAÏDARA



Après avoir eu mon Certificat d'Etude Fondamentale (DEF) je me suis dirigé vers une école professionnelle où je suis le domaine de Comptabilité pendant une durée de quatre ans(4). Suite à ses études j'ai obtenu les diplômes suivants:



- Brevet de Technicien Deuxième Partie (BT2)

- Brevet de Technicien Première Partie (BT1).



Dans ce dit domaine on étudie tout ce qui concerne le monde de la comptabilité à savoir:



-Comptabilité

-Mathématique Financière

-Economie

-Droit

-Education Civique et Morale (ECM)

-Français

-Anglais

-Histoire et Géographie

-Correspondance

-Classement



Mes compétences :

Gentillesse