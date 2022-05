Seydina Limamoulaye FALL

Intégrité morale et disponibilité immédiate,

Formation en banques-finances-assurances,

Connaissance des méthodologies et opérations bancaires de micro finance,

Capacité d’analyse et de compréhension de l’environnement de la micro finance,

Capacité d’adaptation, d’organisation et de planification,

Sens de la responsabilité, de l’initiative et esprit d’équipe,

Connaissance parfaite des techniques de gestion,

Autonome, consciencieux, méthodique, organisé,

Sens du relationnel, esprit d’équipe,

Patient, énergique, facilité d’adaptation, stable Gestion,





Mes compétences :

Banque

Assurance

Gestion immobilière

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

International Financial Reporting

Réseaux sociaux