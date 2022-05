Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadéo,



Je suis Seydina Oumar TRAORE, ingénieur système et sécurité de formation, aussi gérant d'une petite et moyenne entreprise (Techbox Corporate).



Animé par les challenges et le travail en équipe, j'ai toujours aimé m'impliquer dans des projets professionnels comme universitaires. Ces expériences ont forgé mon relationnel et ma persévérance. Ma curiosité et mon envie d'apprendre m'ont emmené dans des domaines aussi divers que variés, où j'ai pu me construire au travers des rencontres.

Ainsi mon parcours et mes expériences professionnelles m'ont conforté dans l'idée d'intégrer le monde des nouvelles technologies de l'information.



Seydina Oumar TRAORE.



E-mail : dg@techbox-corporate.net / seyd89@gmail.com

Site web:Array

Téléphone mobile: (+222) 36 48 08 87 / 26 01 31 32

Skype: seydina1989



Mes compétences :

Gestion Electronique Documentaire

Audit informatique

Intégration de solutions

Infogérance

Alfresco

Intranet

Oracle

Linux

Virtualisation

Zimbra

Formation