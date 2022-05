- Integration des composants logiciels critiques, dans le cadre de projets Client, sur Set Top Box.

- Assure un rôle d'expert dans la mise au point et la résolution de problèmes logiciels.

- Expériences de programmation sur cibles embarqués (dans les domaines télévision numérique et robotique industrielle principalement).



Spécialités:

- Environnement embarqué temps réel, Linux.

- Maîtrise des languages Java, C et C++; programmation shell.

- Aptitude au débug.

- Bonne appréhension des problèmes multi-thread



Mes compétences :

Embedded Linux

Debugging skills

CM Synergy

Clearcase

TV numérique

Middleware

C

C#

ClearQuest

HTML 5

C++

Logiciel embarqué

Développement logiciel

Java

Perl

IPTV

Shell

Intégration

Set Top Box

Management

Entrepreneuriat

Agile methodologies

Leadership

Android