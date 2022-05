JE SUIS INSTITUTEUR, EMPLOYE PAR LA CROIX ROUGE SENEGALAISE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION DES ENFANTS AGES DE 5 à 14 ANS AL'ECOLE ELEMENTAIRE CREE 2000. JE SUIS TITULAIRE DE DEUX DIPLOMES EN PEDAGIGIE: CEAP & CAP ENTRE 2000 ET 2006.

J'AIME BEAUCOUP CE QUI TOUCHE LES ENFANTS ET EN PARTICULIER LA PEDAGOGIE... LA POLITIQUE, LA VIE EN ASSOCIATION AVEC DES RESPONSABILITES A ASSUMER.



Mes compétences :

Informatique

Langues