Je suis consultant, expert routier, au sein du cabinet SETI sarl qui est un bureau d'étude et d'ingénierie conseils. Nos domaines d'intervention sont les études techniques, économiques et environnementales des routes, ponts, barrages, bâtiment, eau et assainissement, Génie Rural (Aménagement Hydro-Agricole), ainsi que le suivi, la surveillance et le contrôle des travaux des ouvrages desdits secteurs.