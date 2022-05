Seydou CONTE

Bonjour à tous et merci de votre visite sur mon profil.



Je suis actuellement chargé du marketing dans l'emprise Syloé.



Le management interculturel, notion qui prend de plus en plus d'ampleur de nos jours est à la base de mon succès. Elle m'a permis de faire valoir mon savoir-faire en marketing et dans beaucoup d'autres domaines (analyse, design, gestion de contenu, ...). Avec l'aide et le soutient de personnes qualifiées, le développement marketing dont je m'occupe connaît un véritable succès.



SYLOÉ est spécialisée dans l'audit et le conseil autour des architectures des systèmes d'informations, ainsi que dans la conception, la sécurité, l'hébergement, la migration et l'infogérance des infrastructures réseaux et des serveurs de production.



Mes compétences :

Zimbra

Drupal

Adobe InDesign

Sphinx

Joomla

Adobe Illustrator

Wordpress

Inkscape

Adobe Photoshop CS6

Microsoft Office

Conseil