Mélanie FORGEOT

Bonjour,



Diplômée d'un brevet technicien supérieur d'assistance de gestion PME-PMI, je suis assistante de direction / chargée de formation et assistante RH au sein du Centre Hospitalier de Bédarieux depuis 2017.



J'ai en charge la gestion administrative et financière du plan de formation de l'établissement (environ 250 agents), la gestion des diverses tâches liées au poste d'assistante de direction ainsi que diverses tâches liées au poste d'assistante Ressources Humaines.



Mes compétences :

Sens de l'écoute

Organisation du travail

Travail en équipe

Open office

Rigueur

Dolibarr

Ciel gestion intégrale

Ciel comptabilité

Médiane (gestion du personnel et paie)

Communication orale et écrite

Pack office

Préparation au bilan / vérification CA

Interface avec le cabinet d'expert comptable

Pointages des comptes clients et fournisseurs

Factures et règlements fournisseurs

Facturation client /relance /contentieux

Écritures courantes de comptabilité

Préparation des éléments de paie

Remise de chèque :saisie et préparation

Suivi administratif et financier des dossiers de formation des agents

Suivi des visites médicales des salarié

Gestion des documents entrée et sortie des salarié

Préparation des dossiers candidats pour entretiens

Déclaration d'embauche (DPAE)

Réalisation de contrats de travail

Procédure d'accueil et de recrutement

Gestion des mails

Prise de rendez-vous

Participer à l'organisation des déplacements

Assurer les tâches courantes de secrétariat de direction

Gestion du courriers

Filtrage des appels

Accueil physique et téléphonique

Sorties

Gestion des diverses instances de l'établissement

Gestion et suivi des diverses conventions