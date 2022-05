Seydou KEITA

Rigoureux, efficace, meneur et orienté résultats, confiez-moi vos projets, le management de vos équipes. Objectifs: Développer la rentabilité de l’entreprise en l’assistant dans sa gestion courante.

En augmenter la productivité via la simplification des processus commerciaux, administratifs et sociaux,la gestion du contrat.

Domaines de compétences: Management, Négociation, Ressources Humaines, Gestion de Projet, Développement commercial, Formation,Base de données.

Métiers:Administration, Marketing, Administration Commerciale, les Ressources Humaines, Business développement.

Univers: Produits de Grande Consommation, Mine, Organisation Non Gouvernementale(ONG et Fondation).

Mes atouts: esprit analytique, sensible, moteur au sein d'une équipe, à l'écoute.



Mes compétences :

Informaticien, Gestionnaire de projet et un format

Microsoft Outlook

Microsoft Office

SAP PS PLN

SAP

Project Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Journals

Human Resources

Employee Relations

Change Management

Administrative Assistants