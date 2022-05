Seydou KONATE

Je suis gestionnaire comptable

avec une maitrise en gestion de la faculté des science economique et de gestion (bamako) et un diplôme universitaire de technologie en Finance comptabilité de l'institut universitaire de gestion (IUG) université de Bamako.

après une periode de stage a la recette perception de la commune VI du district de bamako; j'ai été recruté gestionnaire comptable par une entreprise commerciale du nom de Sidibé et frère.

je dispose egalement d'une maitrise de l'outil informatique et de quelque logiciel comptable telque SAARI



Mes compétences :

Comptabilité

Finance

Microsoft Exel

Microsoft World

SAARI