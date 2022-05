Seydou KONÉ

Koné Seydou, Journaliste à Unknown Régie, Éditrice de Le Sursaut (Quotidien d'informations générales) et Vendredi Soir (Magazine Culturel). Journaliste Culturel, souhaite être de certains rendez-vous [évènements] culturels sur le continent et ailleurs et être correspondant presse à partir d'Abidjan - Côte d'Ivoire. Bilingue (Français - anglais) cherche des opportunités de formation dans le journalisme, ici et ailleurs, pour plus de professionnalisme dans le métier.



/ Bien à tous (tes)