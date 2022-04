Francis KONE

KONE FRANCIS est un jeune ivoirien diplômé en Comptabilité.

j'ai aussi à mon actif un diplôme en droit et action humanitaire.

Trois ans d’expérience dans le domaine de l'audit, de l'assistance comptable et fiscale dans un cabinet comptable en Côte d'Ivoire. Formateur en comptabilité et fiscalité des PME / PMI. Formateur également sur le logiciel SAARI comptable et paie.

Acteur des droits de l'homme depuis 2007. Membre influent et trésorier général de l'ACAT CI.



Mes compétences :

Acteur

Comptabilité

Comptabilite Financiere

Droit

droit de l'homme