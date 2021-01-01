JE ME NOMME SEYDOU SANGUISSO.JE SUIS TRANSITAIRE ET JE SUIS TOUJOURS A LA RECHERCHE D'EMPOI AFIN DE SUBVENIR A MA FAMILLE. J'AI EFFECTUÉE DES STAGES DE QUALIFICATIONS DANS DES BOITES DE TRANSIT.J'AI AUSSI DES ATTESTATIONS EN INFORMATIQUES.
J'AIMERAI VOLONTIER QUE VOUS M'AIDIEZ A EN TROUVER PLUS PRECISEMENT A BAMAKO CAR JE N'AI PAS LES MOYENS FINANCIERS D'ALLER A L'EXTERIEUR.
J'AI VRAIMENT BESOIN DE VOTRE AIDE SVP.
L'INTERESSE: SANGUISSO SEYDOU.
Mes compétences :
Communication
Pas de formation renseignée