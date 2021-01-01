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Seydou SANGUISSO

Paris

En résumé

JE ME NOMME SEYDOU SANGUISSO.JE SUIS TRANSITAIRE ET JE SUIS TOUJOURS A LA RECHERCHE D'EMPOI AFIN DE SUBVENIR A MA FAMILLE. J'AI EFFECTUÉE DES STAGES DE QUALIFICATIONS DANS DES BOITES DE TRANSIT.J'AI AUSSI DES ATTESTATIONS EN INFORMATIQUES.
J'AIMERAI VOLONTIER QUE VOUS M'AIDIEZ A EN TROUVER PLUS PRECISEMENT A BAMAKO CAR JE N'AI PAS LES MOYENS FINANCIERS D'ALLER A L'EXTERIEUR.
J'AI VRAIMENT BESOIN DE VOTRE AIDE SVP.

L'INTERESSE: SANGUISSO SEYDOU.

Mes compétences :
Communication

Entreprises

  • Transitive Society - AGENT DE TRANSIT

    Paris 2003 - maintenant Je m'occupais du groupages maritimes.je faisais aussi le suivi des conteneurs de Dakar a bamako.je prépérais aussi jes avis d'arrivees que j'envoyais aux differents clients.çà depend toujours du poste que vous allez me mettre car c'est une question de routine.

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