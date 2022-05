Seydou TRAORE

Je suis TRAORE Seydou Gestionnaire des ressources humaines.J'ai fais des stages dans des entreprises de renommé internationale comme la RTS Sénégal et la POSTEFINANCES Sénégal.J'ai une licence 3 en gestion des ressources humaines et aussi un DEUG I et II en sociologie à l'univresité félix Houphouet BOIGNY ex université de cocody d'Abidjan (Côte D'Ivoire).J'aime le sport,le loisir et les voyages.

Concernant mes compétences, il s'agit de :

-une bonne connaissance des relations sociales en entreprise

-la gestion de la paie sur logiciel

-une bonne connaissance de la gestion de la formation du personnel en entreprise .



