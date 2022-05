Seyf-Eddin LEFI

Curriculum Vitae





1) Etat civil :



Nom : Lefi

Prénom : Seyf-eddin

Date et lieu de naissance : 25/02/1983 à Elgsayra : Sidi-Bouzid

Situation familiale : Célibataire

N°CIN : 06084752

GSM : +21697915653

Email : seyfeddin2008@yahoo.fr



Adresse : Salle de coiffure Mohammed Lefi

Souk jedid 9121 Sidi bouzid 9100

2) Etudes :

2003-2006 : Institut supérieur des études technologiques de SOUSSE (ISET)

-Diplôme technicien supérieur en génie Mécanique.

Option : Construction et fabrication Mécanique.

-Projet de fin d’études : Avant projet de conception d’une machine à émoudre.

2002-2003 : Lycée 09 Avril 1938 de Sidi Bouzid.

-Diplôme baccalauréat

Option : Technique

3) Stages :

- Stage ouvrier : Parc agricole de Sidi Bouzid (atelier Mécanique auto).

- Stage technicien : Atelier mécanique du sahel (AMS).



4) Formation professionnelle :

-Audit qualité interne selon ISO 9001 :2000 et ISO 19011.

-Utilisation des instruments de mesure (Pied à coulisse, Micromètre intérieur/Extérieur, Colonne de Mesure, T Dim…).

-Logiciel CAO /DAO: Auto-Cad, Autodesk-Inventor, Solid-Works, Top solid …

-Logiciel programmation CNC: Master-Cam…

-Logiciel GPAO : SAP/Beas, Clipper, Perlude, Gpro…

-Pro-Eng : En cours



5) Expérience Professionnelle :



15 Mois : Responsable Etudes et développement (R EDV). (Secteur Mécanique général)

- EBECA : Route de Monastir Km5 Sidi Abdelhamid-4061-Sousse-Tunisie.

-Conception des moules Caoutchouc : Transfert, Injection, Compression (Logiciel : Autodesk-inventor ,Solid-Works,Auto-Cad…).

-Dessinateur : Pièces Mécaniques, Caoutchouc, Métal caoutchouc, Plastique (Logiciel : Autodesk-inventor ,Solid-Works,Auto-Cad…).

-Calcul d’engrenage (Droites, Droite conique …..)

-Contrôle qualité.

-Contrôle dimensionnels et visuel des échantillons.

-Validation des échantillons.

-Amélioration des méthodes de contrôles.

-Mise en place des gammes de contrôles.







-Mise en place des procédures et instruction d’usinage, Contrôle…)

-Amélioration contenue de production et qualité d’usinage des pièces…).

-Responsable Production Caoutchouc (Planification, Lancement, Suivi de production)

-Mise en place système mangement qualité (Certification ISO 9001 Version 2000 : TUV)



7 Mois : Responsable contrôle qualité (Secteur Mécanique : Aéronautiques…)





-Contrôle dimensionnels et visuel des échantillons.

-Validation des échantillons.

-Amélioration des méthodes de contrôles.

-Mise en place des gammes de contrôles.

-Amélioration contenue…



-AGB International : Route de Monastir Sidi Abdelhamid-4061-Sousse-Tunisie.



Du 19/10/2007 : Responsable Bureaux d’étude et Secteur d’usinage Céramique (Parc de dix machines).

(Secteur Mécanique : Aéronautique, Médical, Défense….)



- Conception des Outillages d’usinages et contrôle Pour Secteur FRAME et CERAMIQUE, Brasages, Débrasages, Test Hélium, Montage de Contrôle (Logiciel : Autodesk-inventor ,Solid-Works,Auto-Cad…).

- Dessins Outillages diamants : Meules, Forets (Auto-Cad).

- Dessins Technique : Dessin d’ensemble et les plans de détails (Auto-Cad).

-Mettre en place les intervalles de tolérances dimensionnel et géométrique.

-Etablir les spécifications techniques, Nomenclature et la codification.

- Mise en place des gammes d’usinages (Tournage, Fraisage, Rectification, Greeninng..) :Procédure d’usinages des pièces céramiques Mécaniques AL97%, AL99.7%, MACOR, WESGO, AL300 … Et Acier 304L, 316L,OFHC …

- Mise en place des gammes d’autocontrôle (Tournage, Fraisage, Rectification, Greeninng...) : Phases de contrôle par étapes d’usinages.

- Mise en place système GPAO : SAP Business One / BEAS

- Mise en place système mangement qualité (Certification



Mes compétences :

Mécanique de précision

Conception CAO

CFAO

Dessinateur

Production