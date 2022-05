Je suis très intéressé par le domaine de l'informatique décisionnelle (Business Intelligence).

Mon but est de devenir un expert consultant en Business Intelligence.

Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter et j’ai le sens des responsabilités.







Mes compétences :

Artificial Intelligence

Datawarehouse

C# et VB DotNet

Microsoft .Net 2.0 3.0 3.5 4.0

Microsoft BI

Datamining

Système expert

UML2

Asp.net

Microsoft .NET

VB.NET

C#

.net

Python

Django

Android

Data warehousing

BPEL