Seyna COLIN

Ingénieure issue de l'ENSMM (Ecole Nationale Supérieur de Mécanique et des Microtechniques), j'ai un très bon niveau d'anglais ( Obtention du Toeic avec 980 points), niveau intermédiaire en Espagnol ainsi que des connaissances en Allemand. J'ai choisi mes options de 3ème année pour me diriger vers la mécatronique sachant que mon école m'offre une formation mécanique généraliste. J'ai effectué en plus de ma formation un stage de master (mécatronique et microsystèmes) dans la robotique (sur le drône de l'ENSMM) au laboratoire FEMTO-ST. J'ai occupé le poste d'ingénieur consultante mécatronique avec deux missions à PSA Peugeot Citroën pour réaliser des modélisations et simulations pour le respect des émissions polluantes diesel ainsi que de la conception d'une fonction liée au catalyseur. J'ai ensuite eu une mission chez Delphi pour de la calibration OBD diesel au Luxembourg. Je suis actuelement en mission chez Groupe Schmidt où je suis integrée a l'équipe Configuration produit pour élaborer le catalogue graphique dans leur nouvel outil de configuration et production.



Mes compétences :

Modélisation

Mécatronique

Automobile

Robotique

Mécanique

Ingénieur

Simulation

Automatique

obd