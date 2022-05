Seynabou DIA

15 ans d’expérience dans l’économie sociale et solidaire

Polyvalence de compétences : Animation d’équipe, Conception d’outils, Montage et Pilotage de projets

Atouts : Sens relationnel et de l’écoute, capacité rédactionnelle, aisance orale, adaptabilité, force de proposition



Mes compétences :

Ressources humaines

Aisance orale

Communication

Marketing

Marketing social

Polyvalence

Développement de partenariats

Communication institutionnelle

Gestion de projet

Management