Présidente fondatrice de Global Emergence Corporation et Global Mind Consulting Gabon, Seynabou Dia a été Directrice de Communication du Réseau International des Cadres Africains et participa au pilotage d’évènements majeurs au Bureau d’Information du Parlement Européen et à Sciences Po Paris: Conférences bilan du Gouvernement de transition au Niger et Rapport de la Banque Ouest Africaine de Développement.

Consultante elle coordonna le Gala de lancement du Festival Mondial des Arts Nègres en France à l’UNESCO et effectuera de nombreuses missions auprès de la Délégation Permanente du Sénégal à l’UNESCO.