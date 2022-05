Seynabou NDIAYE

Diplômée en Master 2 de Droit et Gestion du Patrimoine je suis à la recherche d'un premier emploi. Ma formation combinant les aspects juridiques et fiscaux, alliés à la connaissance des produits financiers ou immobiliers m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences et ce dans divers domaines du droit. Ainsi je peux prétendre au poste de juriste mais également à celui de gestionnaire du patrimoine entre autres.



Mes compétences :

Droit du travail

Produits financiers

Rédaction

Droit fiscal

Relationnel

Droit immobilier

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word