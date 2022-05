MAME SEYNABOU NIANG j'ai eu mon bac L2 au CEMAD en 2010.

L'année scolaire 2010/2011 je m'etais inscrite a l'université cheikh anta diop UCAD au département anglais. j'etais aussi à suffolk university. j'ai travaillé comme stantardiste dans l'entreprise ECAV (entreprise de construction ). j'ai fais un stage dans un centre d'appel BEST CALL. J'etais aussi agent marketing dans une structure d'evenementielle I4U. J'ai fais un stage à la banque Atlantique et à la Bhs.

J'ai eu ma licence en 2014 à l'IAM .

Rigoureuse, polyvalente et capable de travailler en équipe, je suis à la recherche d'un travail dans le secteur de la communication, marketing, commerciale ou bancaire.



Mes compétences :

LA COMMUNICATION ET LE MARKETING