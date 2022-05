Seynabou SOUMARE

Titulaire du CAPA, ainsi que de deux Master 2 Juriste d’Affaires Internationales et Juriste d’Affaires Européen, j’ai acquis de solides connaissances en Droit des affaires (Droit des sociétés, Droit commercial, Droit Fiscal, Contrats,etc.).



Mes compétences rédactionnelles ont été éprouvées avec succès et reconnues dans le cadre de mes diverses expériences ainsi qu'au cours de mon cursus universitaire. Ce dernier m’a également permis de renforcer mes compétences linguistiques.



Forte d’une expérience réussie au sein d’un grand cabinet international (KPMG), ainsi qu’au Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, j'ai, dans le cadre de ma formation au Centre Regional de Formation Professionnelle des avocats, pu completer mon experience d'une part par un stage au sein de la Direction Juridique Corporate d'un groupe de sociétés, d'autre part par un stage au sein du département Droit des sociétés du cabinet FIDAL, me permettant ainsi d'appréhender des problématiques juridiques diverses et variées.



Dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, autonome, force de proposition, rigoureuse et très motivée, je souhaiterais vivement continuer à construire ma carrière au sein d'un cabinet ou de la direction juridique d'une entreprise.



Mon expérience professionnelle m’a donné l’occasion de consolider mon sens de l’organisation dans la rigueur et la détermination, tout en développant un profil polyvalent, qualités essentielles à l’accomplissement de mes missions.



Par ailleurs, grâce à mon expérience professionnell, j’ai pu m’aguerrir au travail en équipe tout en sachant être autonome dans l'accomplissement de mes missions. Dotée d'une grande curiosité professionnelle et très motivée pour rejoindre une entreprise ou un cabinet de référence, je souhaiterais utiliser mes compétences pour apporter une contribution active au sein d'une équipe et de l'entreprise ou du cabinet qui m'emploiera.



Mes compétences :

Droit des sociétés