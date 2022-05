Desormais D.I du Groupe TDM apres 7 ans au sein d'Africable en tant que présentatrice du jt et précédemment de 7 Afrik la rétospective de l'actualité hebdomadaire sur le continent, débutée en Aout 2007 et de l'émission Agora J destinée à la jeunesse active africaine de 2008 à 2009..

Voix off depuis 1992



Mes compétences :

Présentatrice

Voix off