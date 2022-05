Seyni DIOP

Je suis un jeune diplôme, titulaire d’un Master 2 (BAC+5) en Relations Internationales et Stratégiques, d’un Master 2 (BAC+5) en Sociologie des Conflits et Sécurité Internationale et actuellement Doctorant en Relations Internationales.



Les expériences que j’ai connues jusque là m’ayant conforté dans mon projet professionnel, je suis très attentif à l’opportunité d’intégrer un groupe qui serait à même de me garantir un horizon professionnel assez élargi. A ce titre, mes expériences (lors de mes stages d’études et travaux d’été) et surtout de mon expérience au sein du Consulat du Sénégal à Paris (depuis le 06/04/2009), m’ont permis d’enrichir mes connaissances avec les principes et les méthodes du métier de fonctionnaire international. Au cours de mes stages, j’ai eu l’opportunité de participer à différentes missions que se soit au niveau de la Sécurité internationale, du respect des droits de l’homme, ainsi que tout ce qui touche à la sécurité humaine et les rapports interétatiques.



Mes compétences :

Approvisionnement

AS 400

Gestion d'entrepôt

Gestion de production

Gestion des stocks

Gestion des stocks et approvisionnement

Informatique

IRIS

Logistique

Microsoft Power point

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Production

STOCK'