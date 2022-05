Seyni Dit Meissa FALL

- Expert Voie Ferrées, Bâtiments et Génie Civil-Formateur

Ferroviaire

- Expert Consultant Union Africaine des Chemins de Fer

(UAC).

- Expert Union Internationale des Chemins de Fer (UIC).

Mes Domaines de Compétence

- Expertise – Consultance ferroviaire - Recherche dans le domaine

ferroviaire

- Formateur Voies Ferrées, Génie Civil Ferroviaire et Bâtiments



J'ai suivi les formations suivantes

- Diplômé de l’école de Formation Professionnelle Ferroviaire de

la Régie des Chemins de Fer du Sénégal option Voie et Bâtiments

en 1971

- Diplômé des Cours Supérieurs Professionnels Ferroviaires du 2e

Degré de DOUALA République du CAMEROUN option Voie et Bâtiments

en 1980



- INGÉNIEUR FERROVIAIRE ESACC - GT options Génie civil et Voies

Ferrées de l’École Supérieure Africaine des Cadres de Chemin de

Fer et Gestion des Transports de BRAZZAVILLE République du

CONGO en 1990.

- INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL FERROVIAIRE de PIRRTC de Pakistan

International Railways Research Training and Courses de LAHORE

République Islamique du PAKISTAN en 1997.« Assignment » : Étude,

Expertise et Recherche sur « RAIL and CREEP » (Le Rail et le

Cheminement)